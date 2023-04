EU-Handelspolitik Grüner Handel ist möglich – und nötig ist er auch

Dass die europäische Handelspolitik in Bewegung geraten ist, zeigte bereits die Überprüfung 2021. Die Berliner Ampelkoalition hat dann 2022 eine neue Handelsagenda beschlossen, und zum Jahresende 2022 wagten sich die Europäischen Grünen erstmals an die Formulierung einer gemeinsamen Position zur europäischen Handelspolitik. Deren Ziel: dass die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft sich in dieser Politik niederschlagen muss.