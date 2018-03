EU-Kommission klagt gegen Pkw-Maut: Warum Brüssel recht hat

Ausländer müssen die Möglichkeit erhalten, die Vignette an Automaten etwa an Tankstellen zu kaufen. Alles in allem kostet das den Steuerzahler mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr. Gemessen an den rund 700 Millionen Euro, die die Maut brutto bringen soll, ist das ein erstaunlicher Kostenanteil von fast 30 Prozent.