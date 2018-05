EU-Kommission: Merkel reagiert gelassen auf EU-Klage wegen Luftverschmutzung

Berlin, Brüssel, SofiaBundeskanzlerin Angela Merkel hat gelassen auf die Klage der EU-Kommission wegen schmutziger Luft in Innenstädten reagiert. „Die Umsetzung muss vor Ort erfolgen“, sagte Merkel am Donnerstag in Sofia nach Abschluss des EU-Westbalkan-Gipfels mit Verweis auf die Zuständigkeit von Kommunen und Ländern. Sie sieht Deutschland auf einem „sehr guten Weg“ zu besserer Luft in Städten.