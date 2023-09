EU-Politik Wie effektiv sind die Sanktionen gegen Russland wirklich?

Die Verfahren am Gericht der Europäischen Union (EuG) zeigen, dass Sanktionen weh tun. Am Mittwoch entscheiden die Richter in Luxemburg über die Klagen von fünf russischen Staatsbürgern, die im vergangenen Jahr kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine auf Sanktionslisten gelandet waren. Zu Unrecht, wie sie sagen. Ihr Vermögen in der EU wurde eingefrorenen, ihnen die Einreise verboten. Einer von ihnen verlangt sogar ein Schmerzensgeld von einer Million Euro für den immateriellen Schaden, der ihm angeblich entstanden ist.