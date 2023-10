Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland und Frankreich ihren Konflikt über die Struktur des europäischen Strommarktes in den kommenden Wochen lösen werden. Eine Einigung sollte bis Ende des Monats stehen, sagte Macron am Dienstag nach der deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg.