 EU-Treffen mit Arabischer Liga: Merkel: Schicksal der EU abhängig von Stabilität arabische Welt

Berlin, Scharm El-ScheichDie EU hat nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel ein elementares Interesse an der Stabilität der arabischen Welt. „Das Schicksal der Europäischen Union hängt vom Schicksal der Länder in der Arabischen Liga ganz unmittelbar mit ab“, sagte Merkel am Montag im ägyptischen Scharm el-Scheich am Rande des ersten Treffens der EU mit der Arabischen Liga auf Ebene der Staats- und Regierungschefs.