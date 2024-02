EU-Verordnung Ampel will neuen CO2-Standards für Lastwagen doch zustimmen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach sich laut „Handelsblatt“ am Rande einer Reise in Algerien für eine Zustimmung Deutschlands aus. „Das erwarten die deutsche Wirtschaft und die Industrie, und ich werbe auch dafür, dass das so kommt.“ Die Wirtschaft habe massiv in klimaschonende oder klimaneutrale Lkw investiert, vor allem in elektrisch betriebene Modelle.