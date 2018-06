CDU-Wirtschaftsrat kritisiert Bundesregierung

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel in Brüssel weht Bundeskanzlerin Angela Merkel auch aus dem eigenen Wirtschaftsflügel starker Gegenwind ins Gesicht. Die von Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche vereinbarte Linie in Sachen Euro-Reform sei „das falsche Signal an die Krisenstaaten“, heißt es in einer Stellungnahme des „Wirtschaftsrats der CDU“. „Auch wenn die Umsetzung vieler Vorschläge unkonkret bleibt und die Projekte und ihre Lösung auf lange Zeitachsen geschoben werden: Klar ist, die Richtung stimmt nicht.“