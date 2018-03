Eurokrise: Geschacher um neues Rettungskonzept

Seither sind die Staatsanleihen in einigen Peripherie -Ländern kräftig unter Druck geraten. Griechenland, Irland und Portugal werden "gecornert", heißt es in der Finanzmetropole Frankfurt, also in die Ecke getrieben. Die Regierungen in Athen, Dublin und Lissabon werden seither nicht müde, die Deutschen dafür zu beschimpfen.