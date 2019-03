Europa: CDU-Vorstoß zur EU missfällt der SPD

Die EU brauche einen „Zukunftshaushalt“, der auf Investitionen, Bildung, Ausbildung und eine Stärkung des Zusammenhalts setze. „Deutschlands erklärte Bereitschaft, mehr in den EU-Haushalt zu investieren, muss in den weiteren Verhandlungen untermauert werden“, fordern sie. Das Papier lag der dpa in Berlin vor. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte anlässlich einer Konferenz sozialdemokratischer Wirtschafts- und Finanzpolitiker aus rund zwanzig EU-Staaten in Berlin zuerst daraus zitiert.