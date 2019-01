 Europa: Martin Schulz fordert von Merkel mehr Unterstützung für Macron

Macron hatte viele Reformvorschläge gemacht, etwa für eine stärkere finanzpolitische Zusammenarbeit und den Aufbau einer EU-Armee. Er sieht eine Vertiefung der Integration als entscheidend an, um Populismus und Nationalismus zurückzudrängen - und um unabhängiger auch von den USA zu werden. Am Dienstag wird in Aachen als Ergänzung zum historischen Élysée-Vertrag von Macron und Kanzlerin Angela Merkel ein neuer deutsch-französischer Vertrag unterzeichnet.