Europa-Parteitag Die Grünen wollen den Einfluss der EU stärken

Auch an anderen Stellen des Wahlprogramms für Brüssel geben sich die Grünen als Partei, die der EU mehr Kompetenzen einräumen will. Sie halten Kürzungen der EU-Subventionen für sinnvoll, wenn ein Mitgliedstaat gegen festgeschriebene Grundsätze der Gemeinschaft verstößt. „Das gemeinsame Recht der EU ist nicht verhandelbar, nicht in Budapest, nicht in Warschau und nicht in Wien“, sagte Grünen-Chefin Baerbock. „Die Folgen muss man zu spüren bekommen, auch beim Geld.“ Auch Vorgaben für die Wirtschaft sollen europäischer werden. Das europäische Stromnetz, das bis auf wenige Ausnahmen noch national organisiert ist, soll stärker vernetzt werden. Um Plastikmüll zu verringern, sollen eine europäische Plastiksteuer und Quoten für Mehrwegverpackungen her.