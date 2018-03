Europa und die schwarze Null: Was auf den neuen Finanzminister Olaf Scholz jetzt zukommt

Er tritt damit ein Amt an, das über viele Jahre von Wolfgang Schäuble geprägt wurde. Der CDU-Politiker hat Eindruck hinterlassen – an der Wilhelmstraße in Berlin, bei den Nachtsitzungen in Brüssel, in den Gesprächen mit den Amtskollegen in Übersee. Und er hat die schwarze Null – den ausgeglichenen Bundeshaushalt – zu seinem Markenzeichen gemacht.