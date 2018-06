Europäische Lösung gesucht Der Preis für Merkels Asyl-Position

Das zweite wichtige Erstaufnahmeland für einen sehr großen Teil der Migranten, die nach Deutschland weiterreisen, ist ausgerechnet Euro-Sorgenkind Griechenland. Auch hier dürften Flüchtlings- und Euro-Politik zumindest hintergründig miteinander in Berührung kommen. Die Finanzminister der Eurogruppe werden in dieser Woche noch in Luxemburg gemeinsam mit der EZB und dem Internationalen Währungsfonds über Erleichterungen für Griechenland entscheiden. Dass es die geben wird, hat Eurogruppen-Präsident Mario Centeno aus Portugal bereits in Aussicht gestellt. Ende August läuft das dritte Hilfsprogramm (in Höhe von 86 Milliarden Euro) aus. Bis Ende Juni will die Eurogruppe mit dem Internationalen Währungsfonds eine Lösung präsentieren, wie es danach weitergeht. Also: Welcher Teil der Schulden dem griechischen Staat erlassen wird und woher und wie viele Milliarden dann ab August nach Athen getragen werden. Vermutet wird, dass es entweder zum Tilgungsaufschub kommt und zusätzlich oder alternativ die Zinsen für die laufenden Kredite gestundet werden.