Europäische Schuldenregeln Feld warnt vor Aufweichen des Stabilitätspakts

Der neue ökonomische Chefberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner, Lars Feld, hat vor einem Aufweichen der europäischen Schuldenregeln gewarnt. „Ich habe die große Sorge, dass allein schon das Aufschnüren des Stabilitätspakts zu weiteren Verwässerungen führt“, sagte der Freiburger Ökonom in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. „Ein Herumfummeln an der Schulden- oder Defizitquote wäre politökonomisch brandgefährlich.“ Diese hätten „nicht nur eine Ankerwirkung nach unten, sondern auch nach oben“. Steige die zulässige Schuldenquote von 60 auf 80 oder gar 100 Prozent, dürften auch die Quoten in jenen Staaten nach oben gehen, die bisher noch unter 60 Prozent liegen.