Europäische Union FDP will Einstimmigkeitsprinzip bei EU-Außenpolitik kippen

Die Europäische Union muss aus FDP-Sicht in außen- und sicherheitspolitischen Fragen das Einstimmigkeitsprinzip kippen, um mit Weltmächten wie China auf gleicher Augenhöhe agieren zu können. „Wenn die Europäische Union in außen- und sicherheitspolitischen Fragen entscheidungs- und damit handlungsfähiger werden soll, dann muss auch das Einstimmigkeitsprinzip endlich fallen“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.