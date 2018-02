Angela Merkel: Finanzlage der EU nach Brexit kritisch

Durch den Brexit entsteht in der EU eine Haushaltslücke von etwa zwölf Milliarden Euro jährlich. Der mittelfristige Finanzrahmen ist unter anderem Thema des informellen EU-Gipfels am Freitag in Brüssel. Die finanzielle Lage sei „sehr fordernd“. Nicht alle EU-Mitgliedstaaten seien dafür, nach dem Austritt Großbritanniens mehr Geld auszugeben, sagte Merkel. Die Niederlande hatten bereits Forderungen nach einer Ausweitung des EU-Haushalts eine Absage erteilt.