Europäischer Gerichtshof Dauer-Zeitarbeiter haben keinen Anspruch auf Festanstellung nach EU-Recht

Die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland ist in den vergangenen Jahren bis kurz vor Beginn der Corona-Pandemie gestiegen. Jüngsten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge gab es 2013 rund 865 000 Menschen in Leiharbeit, im Jahresschnitt 2018 waren es schon mehr als eine Million. 2020 – im ersten Jahr der Pandemie – sank die Zahl zwischenzeitlich auf 740 000, lag aber Mitte 2021 wieder bei mehr als 830 000.