Europäischer Währungsfonds: FDP verärgert über Absage von Europa-Besprechung im Haushaltsausschuss

Die Unionsfraktion wollte am Nachmittag über die europapolitische Aufstellung debattieren. In einem gemeinsamen internen Papier hatten die Europa- und Finanzexperten der Unionsfraktion darauf gepocht, dass beim geplanten EWF das Mitspracherecht des Bundestages und das Vetorecht Deutschlands erhalten bleiben. Es müsse zudem klar sein, dass Hilfen des EWF an Mitgliedstaaten an Konditionen gebunden werden müssten.