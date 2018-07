Europäisches Parlament: Martin Schulz will nicht erneut für EU-Parlament kandidieren

Zu einem möglichen Interesse am Posten eines EU-Kommissars sagte Schulz, dass derartige Debatten in Deutschland bisher sehr parteipolitisch geführt worden seien. „In der Großen Koalition sollte man aber weniger die Parteipolitik im Auge haben als die Fähigkeit der handelnden Personen, Europa voranzubringen.“ Zu einem gegebenen Zeitpunkt werde man deshalb darüber sprechen, wer die deutschen Interessen in Brüssel am effektivsten vertreten könne und zugleich ein Verständnis dafür habe, dass ein EU-Kommissar Teil eines europäischen Organs sei.