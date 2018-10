Europawahl CDU-Generalsekretärin warnt vor Missachtung des Wählerwillens

KielCDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer pocht darauf, dass bei der Europawahl am Ende tatsächlich einer der Spitzenkandidaten auch EU-Kommissionspräsident wird. Sie sehe mit Sorge, dass sich einige EU-Regierungen von diesem 2014 festgelegten Prinzip der Spitzenkandidaten absetzen wollten, sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. „Das wäre eine krasse Missachtung des Wählerwillens. Das dürfen wir nicht zulassen.“