 Europawahlkampf : Für die Union wird die Asylpolitik wichtiges Thema im Europawahlprogramm

BerlinEuropäisches Ein- und Ausreiseregister, schlagkräftige Grenzschutzagentur Frontex, einheitliche Asylpolitik – die CDU will Migration zu einem zentralen Thema in ihrem Europawahlprogramm machen. Migration sei eines der Themen, die die Menschen beschäftige und das kluge Antworten brauche, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag in Berlin nach Sitzungen der Parteigremien.