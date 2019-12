Eurozone Studie macht geringe Investitionen für gebremstes Wachstum verantwortlich

Zu geringe öffentliche Investitionen seit der Finanzkrise haben das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone einer Studie zufolge spürbar gebremst. Wären in den vergangenen Jahren mehr öffentliche Investitionen getätigt worden, so hätte dies für die Länder der Euro-Zone erhebliche Wachstums- und Wohlstandsgewinne mit sich gebracht, teilte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung als Auftraggeberin der Untersuchung am Donnerstag mit.