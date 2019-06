Evangelischer Kirchentag: Merkel warnt vor Glaubwürdigkeitsverlust der staatlichen Institutionen

DortmundBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor einem Verlust der Glaubwürdigkeit staatlicher Institutionen gewarnt. Merkel erinnerte an ihr Versprechen an die Angehörigen der NSU-Opfer, die Verbrechen der Neonazi-Terrorzelle vollständig aufzuklären. „Gibt es eben aus diesen Zeiten hier Verbindungen?“, fragte Merkel am Samstag beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.