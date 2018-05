Ex-Außenminister: Gabriel übernimmt Posten in Denkfabrik für Krisenbewältigung

Der frühere Vizekanzler Gabriel war im März aus der Bundesregierung ausgeschieden und ist nun einfacher Bundestagsabgeordneter ohne Funktion in Partei oder Fraktion. Bereits in der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass er in den Verwaltungsrat des neuen Zug-Konzerns von Siemens und des französischen Unternehmens Alstom einziehen soll.