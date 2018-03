Ex-CDU-Generalsekretär: Peter Tauber soll Staatssekretär im Verteidigungsministerium werden

Der passionierte Marathonläufer hatte eine Parteireform auf den Weg gebracht und in jedem Amtsjahr über 100 Kreisverbände besucht. Tauber bemühte sich um Migranten als CDU-Zielgruppe. Sehr Konservativen in der CDU war der Historiker ein Dorn im Auge. Anfang 2015 stieß er gegen breitere Widerstände in der Partei eine Debatte über ein Einwanderungsgesetz an.