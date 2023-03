Ex-Finanzminister Steinbrück warnt vor Dramatisierung: Lage heute nicht mit der Weltfinanzkrise vergleichbar

Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück glaubt nicht an eine Ausweitung der aktuellen Bankenkrise. „Weder die Situation in den USA noch in der Schweiz lassen erkennen, dass sich eine Krise in der Dimension 2008/2009 erneut anbahnt“, sagte Steinbrück in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. „Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist und ich finde im Moment auch manche Äußerung viel zu dramatisch“. Die Nervosität sei im Moment zwar groß, sagte der Ex-Finanzminister, aber das Krisenmanagement insbesondere der Zentralbanken habe das Problem im Griff.