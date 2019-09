Ex-Fraktionsvorsitzender: Merz kritisiert Merkels Klimapolitik

Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat deutliche Kritik an der Klimapolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geübt. „Frau Merkel hat gesagt, Politik besteht aus dem, was möglich ist und da widerspreche ich ernsthaft“, sagte Merz der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch). „Man muss in der Politik etwas möglich machen und etwas möglich machen wollen“, betonte Merz. Ohne eine entsprechende Führung könne man sonst die Politik, den Umfrageinstituten überlassen.