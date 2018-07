Ex-Leibwächter Bin Ladens: Sami A. trotz Gerichtsurteil nach Tunesien abgeschoben

Sami A. wurde Sicherheitskreisen zufolge am Freitag gegen 7.00 Uhr von Düsseldorf mit einer Chartermaschine nach Tunesien geflogen. Nach Angaben des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen wurde am Freitag um 8.27 Uhr eine Entscheidung, wonach Sami A. vorerst nicht abgeschoben werden dürfe, per Fax an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gefaxt. Das Bamf untersteht dem Bundesinnenministerium.