Ex-Wirecard-Chef Braun sieht keine Pflichtverletzungen bei Politik und Behörden

Der Zahlungsabwickler Wirecard ist im Juni nach Bekanntwerden eines milliardenschweren Bilanzskandals in die Pleite gerutscht. Die Münchner Staatsanwaltschaft wirft Braun und weiteren Wirecard-Managern gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation vor. Das Unternehmen soll sich jahrelang mit systematischen Luftbuchungen schöngerechnet und damit Anlegern und Banken Milliardenschäden zugefügt haben. Es ist einer der größten Finanzskandale in Deutschland. Der U-Ausschuss des Bundestages soll Verfehlungen der Regierung und ihrer Behörden aufdecken.



