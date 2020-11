Ex-Wirecard-Chef „Ich wohne derzeit in der JVA Augsburg“

Er nimmt Platz, neben ihm sein Strafverteidiger Alfred Dierlamm. Braun trägt einen dunklen Rolli unterm Sakko – so wie früher, als er noch Wirecard-Chef war. Ein Rolli wie Steve Jobs. Braun hat sich, als er noch Wirecard-Chef war, gefallen in der Rolle des Anführers eines Tech-Weltkonzerns, eines Tech-Nerds. Doch an diesem Donnerstag ist Braun kein CEO eines Weltkonzerns, sondern Beschuldigter im wohl spektakulärsten Betrugsfall der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestags.