Existenzangst im Lockdown Friseure am Limit: Zwischen Schwarzarbeit und Insolvenz

„Die Umsatzverluste können viele Betriebe nicht mehr schultern“, bestätigt auch Hauptgeschäftsführer Jörg Müller. Bei den staatlichen Fördermaßnahmen 2020 kam die Branche schlecht weg. Im Frühjahr flossen zwar Soforthilfen, die später vielfach aber wieder zurückgezahlt werden mussten – weil es in einem längeren Zeitraum insgesamt doch nicht so schlecht lief, wie befürchtet. Anspruch auf die Dezemberhilfen haben Friseure nicht, weil sie den halben Monat noch arbeiten konnten. Erst im Laufe diesen Monats dürfen die Finanzspritzen der Überbrückungshilfe III beantragt werden, dann sollen Abschlagzahlungen fließen und im März der Rest. Es sei zwingend notwendig, die beschlossene Überbrückungshilfe III der Bundesregierung nicht nur vorzuziehen, sondern vor allem an die Erfordernisse des Friseurhandwerks anzupassen. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks fordert deshalb bei den Überbrückungshilfen III eine Bewertung auf Wochenbasis. Nur so wird die tatsächliche Umsatzsituation in den Salons erfasst“, sagt Müller. Darüber hinaus müsse es eine direkte Bezuschussung der Friseure geben, um zum Beispiel die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen nicht weiter zu gefährden. Und auch über eine Neubewertung der Mehrwertsteuer auf Friseurdienstleistungen sollte jetzt nachgedacht werden.