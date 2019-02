Exklusive Umfrage Deutsche lehnen Rentenverzicht von Reichen ab

Sollten wohlhabende Manager auf ihre Rente verzichten? Führende Köpfe der Wirtschaft bringen die Diskussion darüber selbst in Gang. Martin Herrenknecht, Gründer und Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen Maschinenbauers, erklärte kürzlich in einem Interview: „Ich bin jetzt 76 Jahre alt und verzichte seit jeher auf meine gesetzliche Rente, weil ich sie nicht brauche.“ Ein Vorbild für andere Manager? Im Gespräch mit der WirtschaftsWoche sprang ihm jedenfalls Siemens-Chef Joe spontan bei. „Wenn Herr Herrenknecht das macht, mache ich das auch“, sagte Kaeser in der vergangenen Woche beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer auf offener Bühne. „Doch auch für Manager gilt, dass sie eine Altersabsicherung brauchen“, so der Siemens-Chef weiter.