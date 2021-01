Exklusive Umfrage Eine Friedrich-Merz-Partei? Jedem Dritten gefällt das!

Merz hatte am Samstag die Wahl zum CDU-Vorsitzenden gegen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet knapp verloren. Danach hatte er mit seinem Angebot, Bundeswirtschaftsminister werden zu wollen, Irritationen in der Partei ausgelöst. Zudem gab es zuletzt Spekulationen um ein mögliches Angebot der FDP an Merz, zu den Liberalen zu wechseln. Sowohl Merz selbst als auch die FDP haben dies klar dementiert.