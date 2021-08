Exklusive Umfrage Lastenräder: Mehrheit lehnt Grünen-Idee zum 1000-Euro-Zuschuss ab

Die größten Befürworter gibt es dagegen, wenig überraschend, unter den Grünen-Wählerinnen und -Wähler: 68,4 Prozent begrüßen die Idee ihrer präferierten Partei, bei den Linken sind es mit 46,5 Prozent immerhin fast die Hälfte der Befragten.



Ob jemand in der Stadt wohnt oder auf dem Land, ist dagegen weniger entscheidend für die Unterstützung der Lastenrad-Prämie – wobei durchaus ein Stadt-Land-Gefälle zu erkennen ist: So sprechen sich 36,2 der Befragten aus Großstädten mit gutem ÖPNV-Anschluss und kurzen Wegen für einen 1000-Euro-Zuschuss aus, in dünn besiedelten Gebieten sind es dagegen nur 23,8 Prozent.



Die höchste Zustimmung für die Subvention gab es in drei norddeutschen Städten, die eine Nähe zum fahrradfreundlichen Dänemark haben: In Flensburg stimmten 40,7 Prozent für die 1000-Euro-Subvention, in Lübeck 39,9 Prozent, in Kiel 38,2 Prozent. Aber auch in Regionen, die ans Radfahrerparadies Niederlande angrenzen, ist die Zustimmung im Schnitt höher, beispielsweise in Münster (37,3 Prozent) und Osnabrück (35,8 Prozent).