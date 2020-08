Exklusive Umfrage: Olaf Scholz polarisiert die Wirtschaft

Auf die Frage, ob die Wahl von Scholz als Kanzlerkandidat die Chancen der SPD bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr erhöht, erwarten 37,9 Prozent der befragten Entscheider eine sehr oder eher positive Wirkung. Die exakt gleiche Prozentzahl an Befragten hingegen erwartet negative oder eher negative Folgen durch die Kür. Vor allem die älteren Befragten glauben demnach an positive Auswirkungen auf die SPD-Chancen, wenn es im Oktober 2021 an die Wahlurne gehen soll: 44,6 Prozent der 50- bis 64-jährigen und 43 Prozent der Befragten über 65 geben an, dass die Nominierung von Scholz die Wahlchancen der Sozialdemokraten steigern wird. Gepaart mit den vergleichsweise negativen Antworten der jüngeren Befragten sorgt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat allerdings für große Uneinigkeit unter den Wirtschaftsentscheidern.