Exklusive Umfrage Wem Deutschlands Top-Ökonomen den Nobelpreis geben würden

Stefan Kolev (Hochschule Zwickau): „Meine Wahl fällt auf Deirdre N. McCloskey (University of Illinois at Chicago) und Israel M. Kirzner (New York University). McCloskey hat mit ihren Pionierleistungen bei der Anwendung kliometrischer Methoden in der Wirtschaftsgeschichte zur quantitativen Erforschung der Industriellen Revolution entscheidende Impulse beigetragen. Ihr Werk zur Bedeutung von Rhetorik im wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs hat viele Ökonomen über die Notwendigkeit rhetorischer Achtsamkeit in der sozialwissenschaftlichen Forschung und bei der Kommunikation der Forschungsergebnisse sensibilisiert. Mit ihrer Trilogie zu bürgerlicher Kultur und Tugenden hat McCloskey aufgezeigt, wie eine kulturelle Ökonomik mit qualitativen Methoden die Entstehung der westlichen Zivilisation und ihre einzigartige Beseitigung von Armut weltweit erklären kann. Kirzner hat die Tradition der Österreichischen Schule weiterentwickelt und für die moderne mikroökonomische Theorie anschlussfähig gemacht. Seine Beiträge zur Rolle des Unternehmertums haben wesentlich zur Erforschung von Ungleichgewichtsprozessen auf Märkten beigetragen. In der global-digitalen Ordnung der Wirtschaft mit ihrer zunehmenden Dynamik, die oft das Ergebnis von Unternehmertum ist, ist Kirzners Theorie des kapitalistischen Marktprozesses aktueller denn je.“