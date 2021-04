Exklusive Umfrage Wen Deutschlands Wirtschaftselite will? Annalena Baerbock!

„Es zählt jetzt, was alles geht“, sagte Baerbock in ihrer Rede. Sie sprach von „Neuanfang“, vom Entfesseln, lobte ein Land, „in dem so viel steckt“. Sie trifft damit wohl am ehesten den Nerv von Führungskräften, die den pandemischen Offenbarungseid an vielen Stellen nicht mehr hinnehmen wollen und die sich nach 16 Jahren Angela Merkel tatsächlich nach jemandem sehnen, der glaubhaft Aufbruch verkörpert.



Und dann kommt noch etwas anderes hinzu: Der bisherige Umfrageliebling der Entscheider, CSU-Chef Markus Söder, ist aus im Rennen, das Feld sortiert sich neu. Derzeit zugunsten der Grünen.



Mehr zum Thema: Die Grünen-Führung hat sich entschieden, wer im Falle eines Wahlsiegs ins Kanzleramt einziehen soll: Baerbock ist die jüngste Kanzlerkandidatin, die es je gab.