Exklusive Zahlen zum Dieselskandal Tausende VW-Verfahren enden ohne Urteil

Bislang schafften es erst drei Abgas-Verfahren bis zur höchsten Instanz am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Selbst diese endeten meist vorzeitig.



In Karlsruhe sollte am 8. Januar 2019 erstmals zum Abgasskandal verhandelt werden. Das Verfahren (VIII ZR 78/18) wurde kurz vor dem Termin aber zurückgenommen.



Nun bestätigte der Bundesgerichtshof auf Anfrage der WirtschaftsWoche, dass auch ein zweites Verfahren bereits im September 2018 zurückgenommen wurde (VIII ZR 149/18).