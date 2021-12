Exklusives Ranking Das sind Deutschlands beste Öko-Städte

Wo ist der ÖPNV keine Qual?

In Deutschlands Innenstädten ist das Auto nicht mehr gern gesehen. Die Stadträte überbieten sich darin, innerstädtische Parkplätze zu eliminieren, sie durch Poller und Kübel zu versperren oder zumindest deutlich zu verteuern. Die Bürger sollen, bitte schön, doch auf Bus und Bahn umsteigen. Und es stimmt ja: Wer will sich schon mit dem Auto über verstopfte Straßen quälen, wenn er auch bequem mit Bus und Bahn zum Ziel kommt?



Das Problem ist nur: Der öffentliche Nahverkehr ist nicht überall gleich gut ausgebaut. Betrachtet man die durchschnittliche Luftliniendistanz der Haushalte zur nächsten Haltestelle mit mindestens zehn Abfahrten pro Tag, unterscheiden sich Deutschlands Großstädte in erstaunlicher Weise. In Pforzheim erreicht man im Schnitt nach 147 Metern die nächste Haltestelle von Bus oder Bahn, auch in Hagen (162 Meter) und Wiesbaden (169 Meter) sind die Wege zum ÖPNV kurz. Besonders weit latscht man hingegen in Jena (245 Meter) und Lübeck (276 Meter).