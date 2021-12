Exklusivumfrage So wollen deutsche Unternehmen mit dem Impfstatus ihrer Mitarbeiter umgehen

Die Debatte um eine 2G-Regel in Betrieben nimmt Fahrt auf: „Wir müssen über die 2G-Regel am Arbeitsplatz nachdenken“, findet der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft fordert die Einführung der 2G-Regel in Unternehmen. Der Zugang nur für Geimpfte und Genesene sei leichter zu kontrollieren als bei einer 3G-Vorschrift, die auch den Zutritt mit negativem Testergebnis ermöglicht, sagt Verbandsgeschäftsführer Markus Jerger. Seit Ende November gilt in Deutschland die 3G-Regel am Arbeitsplatz.