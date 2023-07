Expertenbericht Kein Grund zu Entwarnung vor islamistischem Terror

15. Juli 2023 | Quelle: dpa

Erst kürzlich deckte die Bundesanwaltschaft in NRW eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle auf. Bild: Bild: dpa

Von islamistisch motivierten Extremisten geht aus Expertensicht nach wie vor „eine hohe abstrakte Gefahr für terroristische Anschläge in Deutschland” aus. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste Bericht einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe der nordrhein-westfälischen Landesregierung zur Islamismusprävention. „Für Entwarnung gibt es keinen Grund”, heißt es in der jetzt vom Düsseldorfer Landtag veröffentlichten Zwischenbilanz, an der fünf Landesministerien und ein wissenschaftlicher Beirat beteiligt waren.