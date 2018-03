Expertenkommission: Studie nennt Merkels Digitalplan für Schulen unterfinanziert

Daneben muss die Berufsschule endlich fit werden für die Digitale Welt, mahnt EFI. Hier gehe es nicht nur um neue Berufsbilder - auch müssten „IT-Kenntnisse in jeder Berufsausbildung verankert werden“. „Potenziell problematisch“ sei allerdings die mangelnde Abstimmung mit den Betrieben: Nach einer Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) gaben lediglich knapp 15 Prozent der Azubis in IT-Berufen an, das, was sie an der Berufsschule lernten, passe gut zu den Anforderungen in ihren Betrieben.