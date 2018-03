Export nach Großbritannien: Die deutsche Industrie rechnet beim Brexit mit Worst-Case-Szenario

Die möglichen Brexit-Szenarien beschreibt der BDI so: Am liebsten wäre es der Industrie, es bliebe beim Status quo und Großbritannien Mitglied im Binnenmarkt. Dies hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May allerdings in ihrer letzten Brexit-Rede vom 2. März nochmal eindeutig abgelehnt: Der Austritt aus der EU bedeute, dass die Verhältnisse nicht mehr so eng sein werden wie heute.