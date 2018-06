Exportabsicherung: So will die Bundesregierung Firmen bei Afrika-Geschäften helfen

BerlinDie Bundesregierung will ihre Exportabsicherungen für Afrika-Geschäfte deutscher Firmen verbessern. Das kündigte Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß am Donnerstag bei einer Veranstaltung zum Thema Export- und Investitionsgarantien in Berlin an. „Heute setzen wir ein Zeichen für Afrika und unterstützen den deutschen Mittelstand: Wir erweitern unsere Garantien für Afrika-Exporte.“