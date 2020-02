Exporte und Auslandsinvestitionen Hermes-Bürgschaften gegen politische Risiken nahezu verdreifacht

Nahezu verdreifacht hat sich gegenüber dem Vorjahr das Gesamtvolumen zur Absicherung von Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland gegen politische Risiken. So übernahm der Bund 2019 laut Ministerium Investitionsgarantien in Höhe von 3,3 Milliarden Euro für Projekte in 16 Ländern. Wesentliche Anlageländer waren demnach China, gefolgt von Argentinien, Mexiko, Kuwait und Indien. „Das Gesamtvolumen hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdreifacht.“ Fast ein Fünftel der Anträge betraf 2019 Afrika, der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren. „Zum Jahresende betrug der Gesamtgarantiebestand des Bundes aus bestehenden Investitionsgarantien 33,3 Milliarden Euro.“