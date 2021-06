Exportwirtschaft Welche Folgen hat Bidens Anti-China-Kurs für die deutsche Wirtschaft?

Sollte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet die Wahl gewinnen und Merkels Nachfolge antreten, ist allerdings nicht gleich mit einem abrupten Kurswechsel zu rechnen. Laschet schätzt wie Merkel die ökonomischen Vorteile der politischen Sonderrolle, die Deutschland in China und ein Stück weit auch in Russland spielt. Laschet ist zudem stark von Europa und dem engen Verhältnis zu Frankreich geprägt. Künftige Schwerpunkte der deutschen Außenpolitik sieht er in Afrika und im Mittelmeerraum. Die transatlantischen Beziehungen spielen demgegenüber eine zwar wichtige, aber keine übergeordnete und alles andere dominierende Rolle. Laschet plädierte am Wochenende für die Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato – und er ist bereit, dafür auch mehr Geld in die Hand zu nehmen.