Exportwirtschaft Welche Folgen hat Bidens Anti-China-Kurs für die deutsche Wirtschaft?

Biden weiß, dass er bei der Kanzlerin nicht mehr viel ausrichten kann, wenn er die westlichen Verbündeten auf eine härtere Gangart gegenüber China und Russland einschwört. Gerade Deutschland hat – mit stetiger Förderung aller Bundesregierungen seit Helmut Kohl übrigens – stetig intensive politische und wirtschaftliche Verbindungen zu China entwickelt. Auch Merkel ist in ihrer langen Regierungszeit seit 2005 jedes Jahr nach China geflogen – stets in Begleitung der wichtigsten deutschen Unternehmensführer. Es wurden regelmäßige deutsch-chinesische Regierungskonsultation etabliert und das Geschäft blühte. Natürlich gab es auch einen „Menschenrechtsdialog“, aber die Export- und Geschäftsinteressen der deutschen Wirtschaft standen stets im Vordergrund. Auch deshalb sind die deutschen Unternehmen im Reich der Mitte heute so erfolgreich, auch deshalb investieren chinesische Firmen und Staatsfons in Deutschland gewaltige Summen, auch deshalb kann Huawei hier kritische Netzinfrastruktur verkaufen – und in anderen EU-Staaten nicht. „Deutschland hat derzeit noch eine Sonderrolle inne: Kaum ein anderes Land arbeitet so reibungslos und störungsfrei mit China zusammen“, sagt SWP-Experte Dieter.