Extreme Zusatzkosten: Experten halten Rentenpläne der Bundesregierung für „unbezahlbar“

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Rentner macht sich am 20.08.2008 auf einem Block diverse Notizen seiner Geldausgaben. Daneben liegen verschiedene Euro-Geldscheine (Archivfoto). Die Renten in Deutschland sollen Mitte des Jahres um 1,9 Prozent im Westen und 3,6 Prozent im Osten steigen. Das teilte das Bundessozialministerium am Mittwoch (22.03.2017) in Berlin mit. Foto: Andreas Gebert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: dpa