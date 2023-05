Extremismus 30 Jahre Brandanschlag: Bundespräsident in Solingen erwartet

29. Mai 2023 | Quelle: dpa

An der Stelle, wo das Haus der türkischen Familie Genc stand, erinnert heute eine Gedenktafel an die Opfer des Brandanschlags. Bild: Bild: dpa

Zum 30. Jahrestag des rassistischen Brandanschlags von Solingen wird an diesem Montag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Stadt erwartet. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), weitere Spitzen der Landesregierung und Landtagspräsident André Kuper haben ihr Kommen zugesagt. Für die Türkei will deren stellvertretender Außenminister Yasin Ekrem Serim sprechen.